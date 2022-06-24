На війні загинув 44-річний львів’янин

У Львові попрощаються з 44-річним Олегом Коліушем, який загинув захищаючи Україну. Про це Львівському порталу повідомили у міській раді.

Так, у суботу, 25 червня об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла попрощаються з львів’янином Олегом Коліушем. Поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі.

Олег навчався у школі №12 міста Львова, згодом отримав освіту за спеціальністю «автослюсарська справа». На війну чоловік пішов з початком війни у 2014 році.

З початком повномасштабного вторгнення Герой повернувся на фронт у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.