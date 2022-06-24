На перетині вулиць Наукова – Симоненка понад місяць ремонтуватимуть водопровід

«Львівводоканал» анонсував, що до 27 липня проводитиме роботи на перетині вулиць Наукової та Симоненка, а відтак можливі незручності для приватного транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від суботи, 25 червня і до 27 липня буде перекрито для руху транспорту примикання між вул. Наукова – Симоненка. На рух громадського транспорту це перекриття не вплине, натомість можливі незручності для руху приватних авто.

«ЛМКП «Львівводоканал» буде проводити ремонт водопровідної мережі на примиканні вулиць Наукова – Симоненка. Це продовження ремонтних робіт на ділянці без перектиття магістральних доріг. Заплановано, що роботи триватимуть місяць. Змін у русі громадського транспорту, який курсує по вулиці Науковій, не буде. Натомість можливі ускладнення у русі приватних авто, позаяк місце робіт – примикання між вул. Наукова і Симоненка», – повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

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