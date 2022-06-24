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На Львівщині тимчасово змінять розклад руху приміських потягів

Ольга Денисяка

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З 29 червня на Львівщині тимчасово змінять розклад та маршрути руху низки приміських поїздів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

Зміни запроваджують через ремонт колій.

Так, з 29 червня поїзд № 6113 сполученням Львів – Мостиська-ІІ – Держкордон курсуватиме лише до ст. Мостиська-ІІ Крім цього, поїзд № 6106 сполучення Держкордон – Мостиська-ІІ – Львів вирушатиме до Львова зі ст. Мостиська-ІІ;

28 червня не курсуватиме поїзд № 6411/6414 сполучення Івано-Франківськ – Ходорів – Івано-Франківськ

Пасажирів просять урахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у зазначених сполученнях.

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