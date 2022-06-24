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На Львівщині сільський голова вкрав з бюджету 2,5 мільйона гривень

Анастасія Диняк

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Сільський голова привласнив близько 2,5 мільйона гривень на будівництві газопроводу у Сокальському районі, підробивши документи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у 2013 році 64-річний сільський голова одного з населених пунктів в Сокальському районі, користуючись службовим становищем, привласнив бюджетні гроші. Чоловік діяв у змові з підрядником.

Чоловіки задокументували виконання робіт, які були проведені раніше і потреби у новому будівництві не було. Таким чином підозрюваний привласнив близько 2,5 мільйона гривень з бюджетних коштів.

Колишньому посадовцю повідомили про підозру за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 (Службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб)  Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дванадцяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

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