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ЄС схвалив виділення Україні до 9 млрд євро макрофінансової допомоги

Андрій Котенський

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Європейська рада за підсумками саміту ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро, повідомляє Європейська правда.

«Європейська рада відзначає, що Європейська комісія незабаром представить пропозицію про надання Україні нової виняткової макрофінансової допомоги в розмірі до дев’яти мільярдів євро у 2022 році», – йдеться у заключному комюніке.

Також Єврорада закликає Комісію швидко представити свої пропозиції щодо підтримки Європейським Союзом розбудови України в співпраці з міжнародними партнерами, організаціями та експертами.

Нагадаємо, про затвердження макрофінансової допомоги стало відомо ще наприкінці травня.

Як повідомляв Bloomberg, програма макрофінансової допомоги складатиметься з позик строком на 25 років із відстрочкою платежів на 10 років. При цьому відсотки за позиками покриватимуться з бюджету ЄС.

Україна неодноразово використовувала макрофінансову допомогу ЄС. У травні, приміром, вона отримала останні 600 млн євро з попереднього екстреного пакету.

У четвер лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

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