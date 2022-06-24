Британська розвідка з'ясувала, чому рф залучає «вагнерівців» до війни проти України

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що росія використовує пілотів-найманців з гурпи «Вагнер» через відсутність належної кількості власного особового складу. Про це йдеться в огляді британської розвідки.

Зазначається, що 17 червня українські військові захопили в полон пілота-найманця ПВК «Вагнер». Пілот зізнався, що був колишнім майором ВПС росії, який влаштувався на роботу як військовий найманець «Вагнера» і виконував декілька завдань під час вторгнення.

Британська розвідка вважає, що використання колишніх військових, які зараз працюють найманцями ПВК «Вагнер», для виконання місій безпосередньої авіаційної підтримки вказує на те, що росії не вистачає власного персоналу. Зокрема, через відсутність підготовленого особового складу та великі втрати.

Крім того, повідомляється, що під час виконання своїх місій «вагнерівець» використовував комерційні GPS-пристрої, а не російське військове навігаційне обладнання. Це, ймовірно, вказує на те, що літаки «вагнерівців» є старішими моделями Су-25 і що російське керівництво не надає «вагнерівцям» сучасне авіаційне обладнання.

Раніше Львівський портал повідомляв, що пілот-найманець із ПВК «Вагнер» встиг повоювати в Україні лише три дні та був збитий українськими захисниками з ПЗРК «Ігла». За його словами, найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та «результативність» вильотів.

Зазначимо, що ПВК «Вагнер» – російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, в Сирії – на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані.

Незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК «Вагнер» кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК «Вагнер».

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