Зеленський анонсував зміну моделі призову до війська

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Україну чекатиме безпекова реформа, у межах якої планують змінити модель призову до армії. Про він сказав 23 червня під час спілкування з ізраїльськими студентами.

Одна зі студенток, чий батько зараз захищає Україну, запитала, чи можливе в майбутньому введення ізраїльської моделі безпеки, коли всі підлітки підлягають призову в армію. Зі свого боку Володимир Зеленський відповів, що це один із можливих варіантів, але обере його Україна, ще не відомо.

«Це одна з моделей, які розглядаються в безпековій реформі, яку ми готуємо на фундаменті ЗСУ і МВС… Я не впевнений, що саме така модель буде, але ми обов’язково розглядатимемо цю модель зі суспільством, з громадськістю», – сказав президент.

Разом із тим він підкреслив, що підхід до безпеки й оборони держави не буде більше таким, як раніше.

«Після того, як з’явилась територіальна оборона, а це – велика кількість людей, яка вже обраховується сотнями тисяч, захищали нашу державу спочатку голіруч, а потім вже зі зброєю в руках. Це все говорить про те, що так, як було раніше зі захистом нашої держави, з нашою армією і кількістю військових, так уже не буде. Підхід буде змінено», – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також заявив, що після перемоги у війні Україна буде будувати європейську державу із потужною системою безпеки й оборони на зразок ізраїльської.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.