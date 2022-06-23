Ми будемо будувати державу з потужним захистом, як в Ізраїлі, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що після перемоги у війні Україна буде будувати європейську державу із потужною системою безпеки й оборони на зразок ізраїльської. Про це він сказав 23 червня під час спілкування зі студентами Ізраїлю, повідомляє Офіс президента.

«Ми будемо відбудовувати європейську державу, яка буде членом Європейського Союзу. Але з таким потужним захистом, який є в Ізраїлю… Це стосується як кордонів нашої держави, так і безпеки всередині країни. З таким сусідством бомбардування, крилаті ракети чи ще щось можуть бути в будь-який момент. Тому буде також розвинена протиповітряна оборона нашої держави», – відзначив Володимир Зеленський.

Водночас він зауважив, що, зважаючи на сусідство з росією, Україна просто повинна подбати про свою надійну безпеку, від рф можна чекати будь-чого.

«росія навіть після того, як ми закінчимо війну та переможемо, може знову через 10-20 років піти в наступ. Я не кажу, що це неодмінно буде. Але ми більше не віримо російському сусіду», – додав глава держави.

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