У Львові затримали наркоторговця з Донеччини

У Львові судитимуть чоловіка з Донеччини, у якого правоохоронці вилучили наркотиків на мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, поліцейські затримали 36-річного мешканця Донеччини, який розкладав у різних районах Львова «закладки» з кокаїном, метадоном, канабісом та іншими речовинами.

Під час обшуків у чоловіка вилучили канабіс, кокаїн, метадон, а також психотропні речовини – «LSD», «МДМА», «PVP», метамфетамін та амфетамін. За цінами «чорного» ринку вартість вилучених наркотиків становить близько мільйона гривень.

Проти затриманого до суду скерували справу за ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна.