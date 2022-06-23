ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали наркоторговця з Донеччини

Анастасія Диняк

|

У Львові судитимуть чоловіка з Донеччини, у якого правоохоронці вилучили наркотиків на мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, поліцейські затримали 36-річного мешканця Донеччини, який розкладав у різних районах Львова «закладки» з кокаїном, метадоном, канабісом та іншими речовинами.

Під час обшуків у чоловіка вилучили канабіс, кокаїн, метадон, а також психотропні речовини – «LSD», «МДМА», «PVP», метамфетамін та амфетамін. За цінами «чорного» ринку вартість вилучених наркотиків становить близько мільйона гривень.

Проти затриманого до суду скерували справу за ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Нацполіція, Генпрокуратура

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні
Анастасія ПИЖ
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світо...

Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

всі статті
Львівський портал