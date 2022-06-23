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На Львівщині в ДТП загинула жінка

Анастасія Диняк

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На Львівщині автомобілі зіштовхнувся з причіпом від трактора, унаслідок чого загинула пасажирка легковика. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у середу, 22 червня, близько 8:00 год. у селі Поршна Львівського району. За даними правоохоронців, від трактора New Holland, за кермом якого був 30-річний місцевий мешканець, на підйомі відірвався причіп.

Відірвана частина в’їхала у автомобіль «Mini Cooper». В авто знаходилися 68-річний львів’янин та 60-річна пасажирка. Унаслідок зіткнення львів’янка отримала травми та померла на місці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до восьми років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

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