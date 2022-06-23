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На Кіровоградщині «волонтер» вкрав автомобілі для ЗСУ

Анастасія Диняк

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Правоохоронці затримали чоловіка, який привласнив три автомобілі для потреб ЗСУ, щоб згодом їх продати. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Так, за даними слідства, затриманий з Кіровоградщини підробляв документи про передачу гуманітарної допомоги волонтерським організаціям. Одна з громадських організації доставила з-за кордону три легкові автомобілі для потреб українських військових, які мали передати на передову волонтери.

Підозрюваний привласнив авто і доставив їх до Кропивницького. Вже там він мав продати їх місцевому мешканцю.

Правоохоронці повідомили про підозру за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України). «Волонтеру» загрожує до семи років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

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