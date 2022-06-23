Кожен метр захопленої землі залитий кров’ю окупантів, – Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що українські захисники тримаються, незважаючи на складну ситуацію на фронті. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ціна свободи висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована. Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кровʼю», – підкреслив Залужний.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну вже прибули перші американські системи HIMARS.

Про те, яку зброю і техніку потребують ЗСУ для контрнаступу, читайте за цим посиланням.

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