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Херсонці не хочуть паспортів рф, тому окупанти взялись за в’язнів

Наталя Дуляба

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Через те, що мешканці тимчасово захопленої Херсонщини не хочуть брати паспорти рф, окупанти вирішили паспортизувати в’язнів місцевої колонії. Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву, який створили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Згідно з даними розвідки,  через спротив місцевого населення у Херсонській області окупаційна адміністрація не може виконати вимоги російської влади щодо паспортизації регіону. В окупантів надто низькі показники, тому вони вирішили роздати паспорти рф ув’язненим.

«Окупанти почали тиснути на ув’язнених Північної виправної колонії №90, аби ті подавалися на російські паспорти. Але й ті не стали в чергу з російським документом, тому рашисти погрожують розправою усім, хто відмовився», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти почали видавати російські паспорти у Херсоні 11 червня. Перші вручення документів зробили показово на камеру, але тоді знайшлося лише 23 охочих. Серед тих, хто взяв російський паспорт, – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.

Згодом окупаційна влада на Херсонщині вирішила примусово давати російське громадянство усім новонародженим після 24 лютого.

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