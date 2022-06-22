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У Самборі у місцевого мешканця вилучили наркотиків на понад пів мільйона гривень

Анастасія Диняк

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Правоохоронці затримали хлопця, який займався продажом наркотиків, при обшуку у нього вилучили «товару» на понад пів мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, правоохоронці затримали 23-річного мешканця Самбора, який продавав наркотики на території району. Під час обшуків у помешканні затриманого поліцейські вилучили понад 3200 грамів канабісу, таблетки «МДМА», пристрої для вживання та виготовлення наркотиків, готові для реалізації згортки з наркотичними речовинами та інші речові докази.

За даними поліції, вартість усіх вилучених наркотиків становить понад пів мільйона гривень.

Хлопцю повідомили про підозру за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.  Йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

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