У Львові психологів навчатимуть працювати з постраждалими від війни. Як записатися

У Львові оголошено набір на участь у тренінг-курсі для практикуючих психологів, працівників психологічних центрів, громадських та гуманітарних організацій, які працюють у сфері психологічного відновлення людей, що постраждали внаслідок військових дій. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу Громадська організація «Регіональне об’єднання молоді».

Метою тренінг-курсу є надання учасникам знань та практичних навичок з психологічної підтримки, відновлення ментального здоров’я та запобігання загрозливих наслідків, спричинених війною, з подальшим повернення постраждалих осіб до мирного цивільного життя.

Тренінг-курс складається з двох чотириденних тренінгів, логічно поєднаних між собою. Освітній компонент першого тренінгу присвячений тематиці Психічного здоров’я та психосоціальної підтримці в надзвичайних ситуаціях за стандартами IASC. Він включає в себе стратегії, практики та методики, спрямовані на реабілітацію постраждалих громад та індивідів. Другий тренінг охоплює техніки Першої психологічної допомоги (ППД) та Кризової Інтервенції, спрямованих на допомогу особам у кризових ситуаціях.

Перший тренінг буде проходити з 07 по 10 липня 2022 року, другий – з 21 по 24 липня 2022 року. Обидва заходи відбудуться у місті Львові. Передбачається, що потенційні учасники братимуть участь в обидвох тренінгах курсу.

Участь у тренінгах безкоштовна. При повній участі учасники забезпечуються проживанням, харчуванням та компенсацією квитків на суму не більше 1000 грн. (за наявності оригіналів квитків в обидві сторони).

Для участі необхідно заповнити анкету за посиланням forms.gle/x до 28 червня (включно).

Про результати відбору буде повідомлено до 30 червня на електронну адресу кандидата/ки.

Тренінг-курс проводиться в рамках проєкту “Розбудова миру та подолання конфліктів в Україні – Крок вперед” за фінансової підтримки Institut für Auslandsbeziehungen (IFA) з використанням ресурсів Міністерства Закордонних Справ Німеччини.

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