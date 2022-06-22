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На Львівщині затримали 23-річного наркоторгівця

Андрій Котенський

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На Самбірщині поліцейські затримали наркозбувача, який розповсюджував канабіс та психотропи. Під час обшуків у зловмисника виявили та вилучили наркотиків на суму понад пів мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у поліції Львівської області.

В ході обшуків у помешканні 23-річного мешканця Самбора та двох гаражних приміщеннях, правоохоронці виявили та вилучили понад 3200 грамів наркотичних речовини рослинного походження.

Крім того, виявлено таблетки, схожі на психотропну речовину «МДМА», пристрої для вживання та виготовлення наркотичних засобів, згортки з наркотичними речовинами, готові для реалізації, та інші речові докази. Вартість вилучених наркотичних та психотропних засобів, за цінами «чорного ринку», становить понад пів мільйона гривень.

Все вилучене скеровано на експертне дослідження.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури, повідомили наркозбувачу про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, та збуту наркотичних засобів.

Молодику загрожує від шести до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

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