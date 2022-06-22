На Львівщині через сходження вантажного вагона запізнюються 12 поїздів

У результаті сходження вантажного вагона на дільниці Задвір’я – Красне, очікується затримка низки пасажирських поїздів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.

Зокрема повідомляється про затримки у русі потігів:

№ 18/17 Львів — Харків;

№ 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;

№ 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса;

№ 60/59 Чоп — Київ;

№ 32/31 Перемишль — Запоріжжя;

№ 92/91 Львів — Київ;

№ 2/1 Івано-Франківськ — Харків;

№ 12/11 Львів — Одеса;

№ 82/81 Ужгород — Київ;

№ 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса;

№ 56/55 Рахів — Київ;

№ 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень.

Про додатковий час затримок можна дізнатися на порталі uz-vezemo.com

Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється.

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