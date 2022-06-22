На Львівщині через сходження вантажного вагона запізнюються 12 поїздів

У результаті сходження вантажного вагона на дільниці Задвір’я – Красне, очікується затримка низки пасажирських поїздів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.
Зокрема повідомляється про затримки у русі потігів:
№ 18/17 Львів — Харків;
№ 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;
№ 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса;
№ 60/59 Чоп — Київ;
№ 32/31 Перемишль — Запоріжжя;
№ 92/91 Львів — Київ;
№ 2/1 Івано-Франківськ — Харків;
№ 12/11 Львів — Одеса;
№ 82/81 Ужгород — Київ;
№ 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса;
№ 56/55 Рахів — Київ;
№ 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень.
Про додатковий час затримок можна дізнатися на порталі uz-vezemo.com
Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється.
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Андрій Котенський