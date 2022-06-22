Львів прощається з Героєм Володимиром Сидором

У четвер, 23 червня, Львів прощатиметься з Героєм Володимиром Сидором, який загинув у бою з російськими загарбниками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Чин похорону відбудеться в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до церемонії прощання з Героєм та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Розпочнеться Чин похорону об 11:00 у Гарнізонному храмі (вул. Театральна, 11). Об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Опісля похоронна процесія вирушить до Личаківського кладовища за маршрутом: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар (поле почесних поховань №86-А).

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Довідка про Героя

Володимир Сидор (27.06.1966-15.06.2022). Уродженець Кам’янки-Бузької.

Середню освіту здобув у Червонограді. Отримав ступінь магістра у Варшавській православній духовній семінарії. Після завершення навчання у семінарії переїхав до Дніпропетровської області. Опісля служив у Києві, місті Барі, близько 5-ти років провів у Івано-Франківську.

У мирний час працював у сфері продажу, займався легкою атлетикою, захоплювався футболом.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації проходив військову службу у лавах 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України.

У Володимира Сидора залишилися дружина, двоє дітей та брат.

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