У Львові розбудують лікарню швидкої допомоги

Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив містобудівну документацію на реконструкцію і розбудову лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Миколайчука, 9. Відповідне рішення прийняли 21 червня, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Згідно з затвердженими містобудівними умовами та обмеженнями, у головному корпусі лікарні проведуть реконструкцію і добудують зовнішній ліфт. Його збираються влаштувати неподалік від головного входу у медзаклад.

Ось як виглядатиме головний корпус лікарні після реконструкції:

Крім того, в одному з внутрішніх дворів лікарні добудують одноповерховий блок дистанційно-променевої терапії. Своїм рішенням виконком встановив, що його висота не повинна перевищувати 5,5 м.

У цьому місці з’явиться новий медичний блок

Хто саме вестиме будівельні роботи, наразі невідомо. Містобудівну документацію видали КНП «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги». Далі підприємство має провести тендер і визначити підрядника.

У скільки саме обійдеться така реконструкція головного корпусу лікарні швидкої допомоги, у мерії наразі не уточняють.

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Візуалізація: ЛМР