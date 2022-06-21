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У ДТП на Львівщині загинув мотоцикліст

Анастасія Диняк

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На Львівщині унаслідок зіткнення з автомобілем загинув 23-річний мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у понеділок, 20 червня, на автодорозі «Львів-Краковець» неподалік селища Івано-Франкове Яворівського району. За попередніми даними правоохоронців мотоцикл Yamaha зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ-2106, за кермом якого був 33-річний чоловік.

Унаслідок зіткнення 23-річний водій мотоцикла, мешканець Львівського району, від отриманих травм помер на місці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають до восьми років за ґратами з позбавленням водійських прав на термін до трьох років. Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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