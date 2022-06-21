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На Стрийщині чоловік вирощував та продавав коноплю

Анастасія Диняк

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Правоохоронці затримали чоловіка, який займався продажом марихуани та коноплі, яку вирощував на власному подвір’ї. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, поліцейські затримали 66-річного мешканця Стрийського району. За даними правоохоронців, зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності. Зокрема, за умисне вбивство та збут наркотичних речовин.

Чоловік біля власного будинку вирощував наркотики, які згодом продавав. Під час обшуку у зловмисника вилучили 128 рослин конопель, марихуану, гроші та інші речові докази.

Слідчі повідомили про підозру за 2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

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