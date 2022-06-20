Золотим гербом нагородили львівського лікаря, який на передовій рятував військових

Відзнаку «Золотий Герб міста Львова» отримав медик однієї з львівських лікарень – ортопед-травматолог Мирослав Досяк. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Ще у 2014 Мирослав Досяк з братом пішли на війну добровольцями. Мирослав служив військовим лікарем у Національній гвардії. Вивозив поранених і загиблих з Іловайська. Після повномасштабного вторгнення знову поїхав на Схід. Понад місяць рятував поранених на Дніпропетровщині, а напередодні повернувся до Львова.

Мирослав Досяк працює ортопедом-травматологом у нашій львівській лікарні.

Як тільки почалась війна, у 2014 вони з братом пішли добровольцями. Служив військовим лікарем у Національній гвардії. Вивозив поранених і загиблих з Іловайська. Каже, що воювати тоді прийшлось більше, ніж лікувати. У міжвоєнний час із дружиною народили трьох діток.

Проте після повномасштабного вторгнення не зміг всидіти на місці. Знову поїхав на Схід. Понад місяць рятував поранених у лікарні на Дніпропетровщині і у неділю, 19 червня, повернувся до роботи у рідному Львові.

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