В річці на Стрийщині втопився 15-річний хлопець

19 червня в річці Опір у Стрийському районі Львівщини втопився 15-річний підліток. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС Львівщини.

Рятувальники розповідають, що близько 18:55 год. отримали повідомлення про те, що в селі Дубина Стрийського району в річці Опір потонув 15-річний місцевий мешканець.

Тіло хлопця витягнули на поверхню місцеві мешканці. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.

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