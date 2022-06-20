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Україна врешті береться за управління відходами. Чому це важливо

Наталя Дуляба

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20 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт «Про управління відходами», який дозволяє Україні розпочати зміни, необхідні згодом для вступу в ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Так, йдеться про законопроєкт №2207-1-д «Про управління відходами». «За» проголосували 282 народні депутати, 26 утримались, ще 59 не брали участь у голосуванні. Примітно, що проти не проголосував жоден парламентарій.

За словами міністра захисту довкілля Руслана Стрільця, прийняття цього закону є вкрай важливим для України, яка вже на 20-30 років відстала від країн Європи в управлінні відходами.

«Україна нарешті робить перший крок на шляху до цивілізованого управління відходами. Фактично сьогодні Україна є єдиною країною в Європі, де держава не має контролю над відходами, а понад 90% із них захоронюють у землю. Наша мета – бути повноправним членом Європейського Союзу, тож ми повинні показати здатність проводити реальні європейські реформи», – підкреслив він.

Ухвалений закон дозволяє врешті розпочати ті зміни, які будуть необхідні Україні для того, щоб стати членом Європейського Союзу.

Закон «Про управління відходами» дозволить:

  • впровадити європейську ієрархію поводження із відходами;
  • організувати планування системи управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях;
  • закрити старі сміттєзвалища, а ті, що залишаться, привести до європейських норм;
  • створити умови для побудови в Україні сучасної сміттєпереробної інфраструктури за європейськими правилами і відкрити кордони для інвесторів;
  • встановити принцип «забруднювач платить»;
  • ввести розширену відповідальність виробників продукції, коли вони будуть зобов’язані забезпечити повну утилізацію упаковки, яку випустили на ринок разом із товарами.

У Міндовкілля також додають, що ухвалений закон встановлює рамку нових сучасних правил функціонування системи управління відходами в Україні. На його основі будуть розробляти низку інших необхідних секторальних законів. Відтак кінцева мета – зробити поводження із відходами ефективнішим і безпечнішим для людей і довкілля.

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