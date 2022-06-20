У Львові створюють Центр ментального здоров’я

У Львові з’явиться новий Центр ментального здоров’я. На реалізацію проєкту Львівський ІТ Кластер пожертвував понад 5 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як стало відомо, Львівський ІТ Кластер спільно з Львівською міською радою та Першим медичним об’єднанням Львова запустили ініціативу зі створення Центру ментального здоров’я. Допомогу фахових психотерапевтів, психіатрів та психологів зможуть отримати учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи та всі, хто потребує підтримки у такий непростий час.

Центр ментального здоров’я працюватиме при Першому медоб’єднанні Львова. Зараз у його приміщеннях тривають ремонтні роботи.

Всі необхідні витрати, пов’язані з ремонтними роботами та облаштуванням приміщень, профінансує Львівський ІТ Кластер, а одним з найбільших благодійників є компанія-учасниця Львівського ІТ Кластеру JustAnswer. Вартість створення Центру сягає понад 5 мільйонів гривень.

У Центрі люди зможуть відвідувати індивідуальні консультації, проходити групову терапію та отримувати комплексну допомогу різного рівня. Потрапити на прийом можна буде як за скеруванням від сімейного лікаря на безкоштовній основі, так і платно за особистим записом. Вартість платного прийому обіцяють зробити нижчою за аналогічні послуги в приватних клініках.

Свою роботу Центр розпочне у вересні 2022 року і працюватиме на постійній основі як частина великої ініціативи будівництва Національного реабілітаційного центру «Незламні».

«Ми маємо один центр стаціонарної допомоги, але в нас немає амбулаторного прийому для такої великої кількості пацієнтів. Тому вирішили вибудувати цілий поверх для таких потреб, і ми дякуємо, що ІТ-компанії зголосилися нам допомогти.

Зараз вже повністю іде процес реконструкції приміщень. Підібрана команда найкращих психотерапевтів та психіатрів, які вже займаються із пацієнтами. Завдяки цьому центру будуть проліковані сотні та тисячі людей», – додав генеральний директор Першого ТМО Львова Олег Самчук.

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