ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові створюють Центр ментального здоров’я

Андрій Котенський

|

У Львові з’явиться новий Центр ментального здоров’я. На реалізацію проєкту Львівський ІТ Кластер пожертвував понад 5 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як стало відомо, Львівський ІТ Кластер спільно з Львівською міською радою та Першим медичним об’єднанням Львова запустили ініціативу зі створення Центру ментального здоров’я. Допомогу фахових психотерапевтів, психіатрів та психологів зможуть отримати учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи та всі, хто потребує підтримки у такий непростий час.

Центр ментального здоров’я працюватиме при Першому медоб’єднанні Львова. Зараз у його приміщеннях тривають ремонтні роботи.

Всі необхідні витрати, пов’язані з ремонтними роботами та облаштуванням приміщень, профінансує Львівський ІТ Кластер, а одним з найбільших благодійників є компанія-учасниця Львівського ІТ Кластеру JustAnswer. Вартість створення Центру сягає понад 5 мільйонів гривень.

У Центрі люди зможуть відвідувати індивідуальні консультації, проходити групову терапію та отримувати комплексну допомогу різного рівня. Потрапити на прийом можна буде як за скеруванням від сімейного лікаря на безкоштовній основі, так і платно за особистим записом. Вартість платного прийому обіцяють зробити нижчою за аналогічні послуги в приватних клініках.

Свою роботу Центр розпочне у вересні 2022 року і працюватиме на постійній основі як частина великої ініціативи будівництва Національного реабілітаційного центру «Незламні».

«Ми маємо один центр стаціонарної допомоги, але в нас немає амбулаторного прийому для такої великої кількості пацієнтів. Тому  вирішили вибудувати цілий поверх для таких потреб, і ми дякуємо, що ІТ-компанії зголосилися нам допомогти.

Зараз вже повністю іде процес реконструкції приміщень. Підібрана команда найкращих психотерапевтів та психіатрів, які вже займаються із пацієнтами. Завдяки цьому центру будуть проліковані сотні та тисячі людей», – додав генеральний директор Першого ТМО Львова Олег Самчук.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів