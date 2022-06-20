У Чернівцях спіймали російського диверсанта, який готував вибухи

У Чернівцях затримали російського агента, який готував вибухи на «Укрзалізниці», на логістичних складах, а також мав зібрати розвіддані про канали постачання зброї та військової техніки. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Так, контррозвідка викрила ворожого агента у ході спецоперації у Чернівцях. Йдеться про громадянина України із київською пропискою, але тривалий час він перебував на «консервації» в одній з близькосхідних країн.

За даними слідства, чоловік був агентом підконтрольних росії спецслужб так званої «ДНР».

Після початку повномасштабного вторгнення росії він отримав від своїх «кураторів» завдання прибути в Україну для збору розвідданих щодо транспортних каналів постачання озброєння та військової техніки для нашої держави.

Крім того, зловмисник мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Таким чином у СБУ кажуть, що вдалося запобігти серії масштабних диверсій на залізниці. Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, а суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до розвідувально-підривної діяльності проти України.

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