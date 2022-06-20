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рф тримає в Чорному морі 36 готових до запуску ракет

Ольга Денисяка

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У Чорному морі наразі перебувають російські ракетоносії, які споряджені 36 ракетами. Про це йдеться у Facebook оперативного командування «Південь».

Загалом в Чорному морі зараз перебувають шість ракетоносіїв: три підводних та три надводних. Вони споряджені 36 ракетами.

«В Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад. Відтепер там чатує 3 надводних і 3 підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також 3 вдк (великі десантні кораблі, – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на початку червня президент Володимир Зеленський заявляв, що росія випустила по території України майже 2500 ракет.

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