Найсучасніший танк рф біля Харкова знищила тероборона, – Генштаб

Найсучасніший російський танк Т-90М «Прорив» на околиці Харкова знищили бійці територіальної оборони. Із членів ворожого екіпажу не вижив ніхто. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Про знищення розхваленого у росії танка Т-90М «Прорив» стало відомо на початку травня, коли українські військові звільняли Харківщину від окупантів. Тоді жодних деталей не повідомляли, однак тепер Генштаб вирішив про те, хто і як ліквідував найсучасніший танк у рф.

З’ясувалось, що це так вдало спрацювала Харківська територіальна охорона. Її бійці зайшли до звільненого містечка Старий Салтів, що біля Харкова, втім згодом окупанти захотіли повернути собі контроль над населеним пунктом. Ворожу колону якраз і очолював танк «Прорив».

«Цю бронемашину рашисти називали “невразливою” та “непереможною”. От тільки воїни Тероборони про це не знали. Вони спершу відкрили перехресний вогонь з кулеметів, відсікли піхоту, після чого за справу взялися гранатометники. Фатальним для російського Т-90М став постріл з РПГ-7 – у танка заклинило башту. А далі тероборонівець з позивним Кузя добив “Прорив” із гранатомета “Карл Густафф”. Постріл був надзвичайно ефектним, адже здетонував боєкомплект бронемашини», – кажуть у Генштабі.

Після усішної атаки українців серед членів екіпажу противника живих не залишилось. Наші військові додають, що це була вдала помста, адже саме цей танк за кілька днів до того розстріляв колону цивільних. Тоді загинули четверо мирних мешканців.

Після знищення «Прориву» решта російських окупантів поспішно втекла з поля бою.

Доламо, що вперше танк лінійки Т-90 в росії виробили на початку 90-х років як продовження Т-72. Танк Т-90М «Прорив» є модернізацією експортно орієнтованого варіанту Т-90С, який був представлений у 2011 році. Першу партію танків Т-90М навесні 2020 року отримала 2 гвардійська Таманська мотострілецька дивізія та 1 гвардійська танкова армія.

За оцінками західних експертів, на озброєнні армії рф зараз є близько 100 танків Т-90М «Прорив». Вартість одного залежить від версії та комплекту модернізації – експортна ціна становить близько 2,5 млн доларів, а наймодернізованішої версії – 4,3 млн доларів.

Європейські експерти вважають, що Т-90М є найтехнологічнішим і найбоєздатнішим танком у росії. Водночас агентство Defense Express критикує російський танк «Прорив» і називає його «недоарматою» та «проривом у нікуди». Реальні недоліки танка, як наголошує видання, проявилися в Індії, де місцеві Т-90С «зіштовхнулися з перегріванням двигуна та швидким виходом його з ладу».

Відтак агентство доходить до висновку, що випуском танків Т-90 кремль остаточно поховав свій розпіарений «цар-танк» Т-14 «Армата», який зміг прославитися лише тим, що заглухнув просто на Красній площі.

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Фото: Генштаб, Армія inform