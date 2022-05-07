Біля Харкова ЗСУ знищили найсучасніший російський танк

російські окупанти позбулися свого найсучаснішого танка Т-90М «Прорив». Його вперше в історії успішно знищили українські захисники поблизу Харкова. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

«Під Харковом вперше в історії знищено унікальний російський танк Т-90М “Прорив”. “Українське сафарі 2.0” триває. Далі буде», – вказано у повідомленні.

В ЗСУ не уточняють, коли саме вдалося перетворити на металобрухт найсучасніший танк росії. Втім найімовірніше це сталося нещодавно у Старому Салтові, що поблизу Харкова.

Відомо, що вперше танк лінійки Т-90 в росії виробили на початку 90-х років як продовження Т-72. Танк Т-90М «Прорив» є модернізацією експортно орієнтованого варіанту Т-90С, який був представлений у 2011 році. Першу партію танків Т-90М навесні 2020 року отримала 2 гвардійська Таманська мотострілецька дивізія та 1 гвардійська танкова армія.

За оцінками західних експертів, на озброєнні армії рф зараз є близько 100 танків Т-90М «Прорив». Вартість одного залежить від версії та комплекту модернізації – експортна ціна становить близько 2,5 млн доларів, а наймодернізованішої версії –4,3 млн доларів.

Натисніть на зображення для збільшення

Як пише ТСН, європейські експерти вважають, що Т-90М є найтехнологічнішим і найбоєздатнішим танком у росії. Водночас агентство Defense Express критикує російський танк «Прорив» і називає його «недоарматою» та «проривом у нікуди». Реальні недоліки танка, як наголошує видання, проявилися в Індії, де місцеві Т-90С «зіштовхнулися з перегріванням двигуна та швидким виходом його з ладу».

Відтак агентство доходить до висновку, що випуском танків Т-90 кремль остаточно поховав свій розпіарений «цар-танк» Т-14 «Армата», який зміг прославитися лише тим, що заглухнув просто на Красній площі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.