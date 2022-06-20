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На Донбасі загинув співзасновник ГО «Поклик Яру»

Анастасія Диняк

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На Донбасі у бойових діях загинув черкащанин Павло Добротворський з позивним «Історик». Про це повідомили в громадській організації «Поклик Яру».

Павло Добротворський був одним з засновників ГО «Поклик Яру», яка займалася організацією патріотичних таборів для молоді.

«Людина, що продовжувала справу Євгена Коновальця, Василя Чучупаки, Юрія Горліс-Горського і ще багатьох відданих націоналістів. Він загинув за українське майбутнє. Він щиро вірив в те, що робив. Він був ідейником, якого наслідувала вся команда «Поклику Яру» і ще багато людей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, за останні два тижні кількість загиблих захисників України значно зросла. На Донбасі щодня від 200 до 500 загиблих. Також фіксується й більша кількість поранених.

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