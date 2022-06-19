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Верховна Рада заборонила використання російської музики

Анастасія Диняк

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Верховна Рада України ухвалила закон про заборону використання російської музики в українських медіа та громадському просторі. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, за заборону використання російського музичного продукту проголосували 303 депутати. Відтепер російську музику не можна буде почути в українських медіа та громадському просторі.

Окрім того, Парламент заборонив імпорт книг та іншої видавничої продукції з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій. Відповідне рішення підтримали 306 народних обранців.

Як повдомляв Львівський портал раніше, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє використання російської музики в публічних місцях, на радіо та телебаченні.

За словами співавтора ініціативи, голови підкомітету з питань музичної індустрії Олександра Санченко, головною метою ініціативи є повне припинення поширення російської музики та підтримка українського контенту.

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