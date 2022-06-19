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До Львова приїхав голлівудський актор Бен Стіллер

Анастасія Диняк

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До Львова приїхав американський актор Бен Стіллер, який є послом доброї волі ООН. Напередодні він зустрівся з українськими біженцями у Польщі. Про це повідомили на Twitter-сторінці Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Так, у неділю, 19 червня, актора помітили у центрі Львова. Зазначається, що Стіллер приїхав до України з гуманітарною місією.

«Посол доброї волі ООН Бен Стіллер сьогодні перебуває на українському кордоні, щоб зустріти сім’ї, чиє життя було розірвано війною та насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину та посилити заклики до солідарності», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, у суботу, 18 червня, актор приїхав до Польщі, аби зустрітися з українськими біженцями.

«Щойно прибув до Польщі, напередодні Всесвітнього дня біженців, щоб зустрітися з людьми, на чиє життя вплинула війна в Україні», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше всесвітньо відома голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі завітала до Львова з гуманітарною місією.

Анджеліна Джолі відвідала лікарню, де лежать діти, що постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалі у Краматорську.

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