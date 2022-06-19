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До Львова прибули нові «швидкі» з Кембриджа

Анастасія Диняк

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Громада Кембриджа передала ще три автомобілі швидкої медичної допомоги для українських медиків та військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, у межах ініціативи Україні передали вже дев’ять автомобілів швидкої допомоги та гуманітарну медичну допомогу. Нові авто передадуть медикам та військовим у ті міста, де вони потрібні найбільше.

«Ці швидкі повністю укомплектовані необхідним обладнанням, тому можуть одразу виїжджати на виклики. Також ці машини ми завантажуємо медичною допомогою – медикаментами, хірургічними і медичними матеріалами, іншими важливими речами для лікарів та військових», – розповів один з ініціаторів благодійної допомоги Віталій Бурнус.

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