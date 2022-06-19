Британські війська повинні знову підготуватися до бою в Європі, – глава армії Британії

Новий глава Генштабу Британії Патрік Сандерс заявив, що військові Великої Британії повинні готуватися «воювати в Європі ще раз», щоб перемогти Росію. Про це пише Sky News.

Генерал Патрік Сандерс зайняв свою посаду голови британської армії 13 червня 2022 року. Він одразу заявив, що вторгнення Росії на територію України дає зрозуміти, що Британія має бути готовою «воювати та вигравати війни».

«Тепер існує гострий імператив створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками і перемогти Росію в битві. Ми – покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі», – наголосив Сандерс.

Окрім того, прем’єр-міністр Борис Джонсон закликав британців готуватися до довгої війни, адже Путін вдається до кампанії виснаження.

Нагадаємо, 17 червня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вдруге від початку повномасштабного вторгнення РФ прибув до Києва.

За словами Президента України, перемовини були максимально предметними, наповненими важливими деталями. Серед ключових питань – двосторонні відносини та загальна ситуація у Європі та світі.