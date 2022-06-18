В Україні створили базу катів українського народу

В Україні розпочав роботу сайт «Книга катів українського народу», повідомляє Львівський портал.

Цей сайт містить детальну та верифіковану інформацію про російських воєнних злочинців.

«Воєнні злочини росії проти України почалися 24 лютого 2022 року. Згідно з даними Генерального прокурора України в Україні наразі розслідують понад 1 700 справ про воєнні злочини росії. Зафіксовані численні випадки руйнувань житлової інфраструктури, вбивств мирних жителів та мародерства з боку російських військових на захопленій українській території», – йдеться у повідомленні.

Проєкт збирає докази воєнних злочинів в Україні. І тих, хто їх скоїв. Розслідування лише розпочались і триватимуть, поки не знайдеться останній кат. Тут буде кожен причетний до злочинів проти українського народу.

Наразі до бази «Книги катів» внесено 607 російських катів.

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