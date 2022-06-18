У Львові п’яний водій заснув під час руху

У Львові на вулиці Дністерський п’яний водій автомобіля Ford Focus заснув за кермом і потрапив у ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, близько третьої години ночі, на вулиці Дністерській патрульні стали очевидцями того, як автомобіль Ford Focus в’їхав на швидкості у бордюр.

Поліцейські підбігли до транспортного засобу і були вражені — водій спав за кермом. Інспектори розбудили його. У 32-річного керманича виявили ознаки алкосп’яніння. Посвідчення водія, чоловік ніколи не отримував. Від перевірки на стан сп’яніння він відмовився.

На порушника склали протокол за чкерування транспортним засобом в стані сп’яніння та постанову за керування транспортним засобом без права керування таким транспортним засобом.

До слова, цієї ночі патрульні Львівщини склали на водіїв 11 протоколів за нетверезу їзду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.