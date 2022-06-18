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У Львові п’яний водій заснув під час руху

Андрій Котенський

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У Львові на вулиці Дністерський п’яний водій автомобіля Ford Focus заснув за кермом і потрапив у ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, близько третьої години ночі, на вулиці Дністерській патрульні стали очевидцями того, як автомобіль Ford Focus в’їхав на швидкості у бордюр.

Поліцейські підбігли до транспортного засобу і були вражені — водій спав за кермом. Інспектори розбудили його. У 32-річного керманича виявили ознаки алкосп’яніння. Посвідчення водія, чоловік ніколи не отримував. Від перевірки на стан сп’яніння він відмовився.

На порушника склали протокол за чкерування транспортним засобом в стані сп’яніння та постанову за керування транспортним засобом без права керування таким транспортним засобом.

До слова, цієї ночі патрульні Львівщини склали на водіїв 11 протоколів за нетверезу їзду.

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