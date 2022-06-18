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У Львівській громаді з’являться додаткові системи оповіщення

Андрій Котенський

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У населених пунктах Львівської громади встановлять додаткові системи оповіщення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Насамперед, нове обладнання встановлять у тих населених пунктах, де його раніше не було. А також – у великих громадах, де системи вже встановлені, однак не скрізь гучно було чути сирени. Для цього використовуватимуть, зокрема, додаткові рупорні гучномовці.

«Таким чином системи сповіщення отримають Винники, Дубляни, Малі Підліски, Ситихів, Брюховичі, Рудне, Грибовичі, Збиранка, Рясне-Руське, Лисиничі, Підбірці, Зашків, Завадів, Гряда, Воля-Гомулецька. Під’єднувати обладнання будуть з наступного тижня, залежно від готовності громад.

Ці системи, як і попередні, є автономними. Вони складаються із кількох рупорів, які треба підключати у відповідних місцях, та пульта, за яким цілодобово має бути оператор. Саме він і сповіщатиме про початок та відбій тривоги», – розповіли у департаменті міської агломерації ЛМР.

Додамо, у березні цього року у населених пунктах Львівської громади встановили 10 нових систем сповіщення.

Інформацію про початок та закінчення повітряної тривоги можна отримати також через:

  • Telegram-канал «Оповіщення ЦЗ»– єдиний офіційний Telegram-канал, який повідомляє про початок та закінчення повітряної тривоги;
  • мобільний додаток «Повітряна тривога» – застосунок завантажують у Google Play Market або AppStore.

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