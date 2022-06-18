Під Донецьком загинув львів’янин Артемій Димид

У бою під Донецьком загинув пластун, ветеран АТО, львів’янин Артемій-Юліян Димид. Про це повідомив журналіст-історик Вахтанг Кіпіані.

«Не встигли поховати Романа Ратушного, як прийшла страшна вістка, що загинув Артем Димид – пластун, з прекрасної шляхетної львівської родини… Біль і ненависть – повідомив Вахтанг Кіпіані.

Артем син відомого львівського подружжя – священника, професора УКУ Михайла Димида та іконописиці Іванки Димид.

Мати Артемія повідомила, що син загинув вранці 18 червня, біля Донецька.

«18 червня, зранку… Накрило мінометним вогнем коло Донецька. Прошу не дзвонити. Вилітаю в понеділок до Львова», – повідомила Іванки Димид.

На фото родина Димидів. Артемій праворуч у синій вишиванці.

Артем Димид – 27-річний пластун, учасник революції гідності та учасник російсько-української війни. Учасник бойових дій у складі батальйону спецпідрозділу «Гарпун» та полку «Азов». Він є також правнуком відомого українського історика Івана Крип’якевича.

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