Ленд-ліз ще не почався, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав українцям, що ленд-ліз наразі ще не працює, стартує, можливо, у липні-вересні. Про це він заявив в інтерв’ю Liga.net, пише Українська правда.

«Ленд-ліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про ленд-ліз – дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання – коли. Це може бути липень-серпень, може, вересень. Тут дуже багато чинників. Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для її виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 152-го калібру майже не залишилося», – повідомив Олексій Данілов.

Він також наголосив, що українське суспільство знає не про всі країни, які допомагають зброєю, оскільки багато з них просять не озвучувати військове озброєння, яке вони передають.

Секретар РНБО пообіцяв, що «подякуємо усім після перемоги».

Як відомо, Президент США Джо Байден підписав ленд-ліз для України 9 травня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.