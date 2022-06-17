У Львові американський кардіохірург «полагодив» серце триденному малюку

Відомий американський кардіохірург Вільям Новік з командою Novic Cardiac Allience знову приїхав до Першого медоб’єднання Львова. За тиждень Вільям спільно з львівськими кардіохірургами прооперував п’ятьох дітей. Найменшому пацієнту було лише 3 доби. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Під час свого візиту команда американських медиків долучилась до складних оперативних втручань на аортальному, мітральному та тристулковому клапанах. Найменшому пацієнту було лише 3 доби, найстаршому – 18 років.

Найскладнішим хірургічним втручанням стала операція Росса у 4-річної Настуні, стан якої уже був критичним. Щоб врятувати їй життя, кардіохірурги замінили вражений аортальний клапан дівчинки на її власний клапан легеневої артерії.

Також команда Вільяма Новіка передала ТМО витратні матеріали та медичне обладнання вагою близько 2,5 тонни, з яким спеціалісти уже почали працювати.

Зазначимо, що це вже четверта місія Novic Cardiac Allience до Львова задля розвитку дитячої кардіохірургії на Заході України. За час співпраці прооперовано понад пів сотні діток зі складними вадами серця та стільки ж проконсультовано. Цьогоріч команда Novic Cardiac Allience планує приїхати до Львова ще щонайменше двічі.

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