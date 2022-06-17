Кабмін запровадив візовий режим для росіян

17 червня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про припинення дії угоди з рф про безвізовий режим. Про це в Телеграмі заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

З 1 липня росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи.

«Остаточно розриваємо зв’язки з росією. Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави Уряд на виконання доручення Президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з рф про безвізовий режим», – заявив Денис Шмигаль.

Зазначимо, 25 травня Володимир Зеленський підтримав петицію щодо запровадження візового режиму для громадян рф та доручив уряду опрацювати її. 17 червня президент заявив, що з 1 липня в Україні введуть візовий режим для громадян росії.

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