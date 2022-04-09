Джонсон прибув до Києва на зустріч з Зеленським

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга на своїй сторінці у Facebook.

У ці хвилини триває зустріч з Бориса Джонсона із Президентом України Володимиром Зеленським.

«Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з Президентом Зеленським. Великобританія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора.

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