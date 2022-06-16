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Тероборона на Донеччині збила російський вертоліт

Наталя Дуляба

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У Донецькій області бійці територіальної оборони збили ворожий гелікоптер Мі-35М. Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Військові не уточняють, коли і де саме російські окупанти позбулися ще одного свого вертольота. Відомо лише, що це так вдало на Донеччині попрацювали бійці тероборони.

Нагадаємо, за офіційними даними Генштабу ЗСУ на війні проти України росія вже втратила 213 літаків, 179 гелікоптерів, 591 безпілотник та майже 33 тисячі своїх військових. Детальніше читайте за цим посиланням.

Тим часом британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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