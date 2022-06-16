Львівщина втратила ще одного свого захисника на війні

У боях із російським окупантами на Луганщині загинув 43-річний мешканець Жовківської громади Володимир Пелех. Про це повідомив голова ОТГ Олег Вольський на своїй сторінці у Facebook.

Володимир Пелех, уродженець села Глинськ, загинув 13 червня під час артилерійського обстрілу російськими військами поблизу Золотого, що на Луганщині.

У п’ятницю, 17 червня, о 12:00 год. полеглого Героя зустрічатимуть на головній площі Жовкви. Звідти траурний кортеж вирушить до церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Глинську, де й відбудеться чин похорону.

17 червня у Жовківській громаді оголосили Днем жалоби.

Без чоловіка і батька залишились дружина і донечка. Вічна і світла пам’ять українському Герою!

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