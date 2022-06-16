До війни проти України рф залучила 330 тисяч осіб, – Генштаб

До повномасштабної війни проти України росія залучила близько 330 тисяч осіб. Про це на брифінгу 16 червня заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, з урахуванням повітряної та морської компоненти російські війська нараховують до 220 тисяч військовослужбовців.

«росія для вторгнення в Україну залучила близько 330 тисяч осіб. Чисельність угруповувань на напрямках – близько 150 тисяч осіб. Якщо враховувати повітряний та морський компонент, цифра буде приблизно 220 тисяч військовослужбовців. Крім того, залучені підрозділи бойові армійські системи, федеральна служба військ гвардії та мобілізаційні підрозділи», – наголосив він.

Крім того, за словами бригадного генерала, на Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних можливостей.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 16 червня росія втратила в Україні вже близько 32 950 військових.