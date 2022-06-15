Окупанти поповнюють втрати живої сили на сході України, – Генштаб

На 112 добу війни запеклі бої тривають на сході України. ЗСУ тримають оборону та відкидають російських окупантів на Слов’янському і Бахмутському напрямках. Водночас ворог поповнює втрати живої сили, перекидаючи резерви. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 15 червня.

На Волинському та Поліському напрямках триває інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Пінського району Брестської області. Із території білорусі досі є загроза ракетних та авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з мінометів у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей, вів повітряну розвідку за допомогою безпілотників. А для порушення системи управління та зв’язку Сил оборони застосував комплекси радіоелектронної боротьби.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог кинув на утримання зайнятих рубежів, недопущення виходу наших військ на державний кордон України на північ від Харкова.

На Слов’янському напрямку окупанти зосереджуюся на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Безуспішно вели штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля. Також противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина, втім українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, обстрілював наші підрозділи із ствольної артилерії.

На Сєвєродонецькому напрямку російські війська продовжують вести вогонь по українських захисниках зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Підрозділи противника ведуть штурмові дії, аби встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, бойові дії тривають. У Тошківці ЗСУ успішно відбили черговий ворожий штурм.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші війська із ствольної та реактивної артилерії. Українські воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках Василівка – Яковлівка та Василівка – Берестове. Окупанти відійшли.

«На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою сковування дій та недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії», – кажуть у Генштабі.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках російські загарбники продовжують утримувати оборонні позиції, а також намагаються вдосконалювати інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

У районі Мелітополя окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби, аби протидіяти технічним засобам української розвідки.

Водночас у Генштабі виявили зміни у бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України. Так, угруповання окупаційних військ збільшили на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138 окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.

Крім того, на Бахмутському напрямку росіяни наростили угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, яку передислоковували до Первомайська з району Куп’янська. Також у райони населених пунктів Комишуваха та Попасна після відновлення боєздатності введено окремі підрозділи 8 загальновійськової армії Південного військового округу.

«Керівництво силових відомств російської федерації продовжує проводити заходи щодо залучення додаткового людського ресурсу до війни проти України шляхом збільшення виплат і запровадженням короткострокових контрактів із можливістю їхнього продовження», – додають у Генштабі.

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області окупанти продовжують використовувати підприємства для того, щоб ремонтувати і відновлювати пошкоджене озброєння та військову техніку.

Крім того, відомо, що в місті Бєлгород та Бєлгородській області додатково залучають медпрацівників з інших регіонів російської федерації для роботи з пораненими військовослужбовцями. У Генштабі пояснюють, що це свідчить про значні втрати російських окупантів.

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