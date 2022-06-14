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Західні партнери передали Україні 10% необхідного озброєння

Анастасія Диняк

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Західні партнери передали Україні близько 10% з того озброєння, яке просив Київ. Про це пише Радіо Свобода.

Так, за словами Маляр, в день українські військові застосовують в бою близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів, тоді як ворог – в 10 разів більше.

«Яких би зусиль не докладала Україна на сьогодні, якою б професійною не була наша армія, без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну. … Від того, що Україна заявляла, що нам потрібно, ми на сьогодні маємо приблизно 10%», – пояснила вона.

15 червня у Брюселі відбудеться засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Маляр наголосила, що саме тоді Захід має озвучити чіткі часові рамки щодо надання військової допомоги.

«Дійсно зараз треба ставити питання, щоб були встановлені чіткі терміни, бо кожен день зволікання – це фактично життя українських воїнів, це життя українських людей – цивільного населення, це зруйновані українські міста, і, зрештою, це, як ми бачимо вже зараз, – тимчасово окуповані території. І тому, на жаль, ми не можемо чекати дуже довго, бо ситуація – дуже складна», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков прокоментував онлайн-зустріч «Рамштайн-2».

«Усі учасники зустрічі висловили непохитну підтримку Україні у війні з росією і висловили захоплення героїзмом та професіоналізмом наших Збройних Сил, стійкістю всього українського народу», – зауважив він.

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