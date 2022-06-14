У Львові навколішки зустріли загиблого захисника Юрія Брухаля

У вівторок, 14 червня, Львів попрощався з Героєм Юрієм Брухалем, який загинув 10 червня у бою із російськими окупантами, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Прощання з Героєм розпочалось о 09:40 год. в смт Рудно (у Залізничному районі Львова – ред), уродженцем якого був військовослужбовець.

Об 11.30 год процесія прибула на поминальну службу до Гарнізонного храму, що у центрі Львова. Присутні зустрічали полеглого захисника навколішки.

О 12.00 год. відбулась загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Опісля похоронна процесія вирушила на Личаківське кладовище де Юрія Брухаля поховали на полі почесних поховань №86-А.

Довідка:

Юрій Брухаль (14.09.1980 – 10.06.2022). Уродженець Рудного. Навчався у ліцеї №74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради. Опісля закінчив професійне училище у Львові.

У мирний час працював на приватному підприємстві «Виробничо-монтажна компанія «Енергоальянс».

Із початком повномасштабної агресії російської федерації добровільно вступив до лав територіальної оборони.

Солдат. Проходив військову службу на посаді водія-електрика відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Загинув у бою із російськими загарбниками. У Юрія Брухаля залишилися сестра, брат, дружина та дві доньки.

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