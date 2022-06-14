ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові навколішки зустріли загиблого захисника Юрія Брухаля

Андрій Котенський

|

У вівторок, 14 червня, Львів попрощався з Героєм Юрієм Брухалем, який загинув 10 червня у бою із російськими окупантами, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Прощання з Героєм розпочалось о 09:40 год. в смт Рудно (у Залізничному районі Львова – ред), уродженцем якого був військовослужбовець.

Об 11.30 год процесія прибула на поминальну службу до Гарнізонного храму, що у центрі Львова. Присутні зустрічали полеглого захисника навколішки.

О 12.00 год. відбулась загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Опісля похоронна процесія вирушила на Личаківське кладовище де Юрія Брухаля поховали на полі почесних поховань №86-А.

Довідка:

Юрій Брухаль (14.09.1980 – 10.06.2022). Уродженець Рудного. Навчався у ліцеї №74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради. Опісля закінчив професійне училище у Львові.

У мирний час працював на приватному підприємстві «Виробничо-монтажна компанія «Енергоальянс».

Із початком повномасштабної агресії російської федерації добровільно вступив до лав територіальної оборони.

Солдат. Проходив військову службу на посаді водія-електрика відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Загинув у бою із російськими загарбниками. У Юрія Брухаля залишилися сестра, брат, дружина та дві доньки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів