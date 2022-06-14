Ще три медзаклади Львівщини зможуть укладати угоди з НСЗУ

Під час сесії 14 червня депутати Львівської обласної ради проголосували за перетворення трьох комунальних медичних закладів облради на комунальні некомерційні підприємства. Це означає, що тепер ці заклади зможуть укладати угоди з Національною службою здоров’я України та отримувати додаткове фінансування. Про це повідомляє Львівський портал.

Мова йде про «Львівське обласне патологоанатомічне бюро», «Будинок дитини №1 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки», та «Будинок дитини №2 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки».

Відповідно до рішення депутатів, ці комунальні заклади мають стати комунальними некомерційним підприємствами. Це дасть змогу їм укладати угоди на пакети послуг з Національною службою здоров’я України та отримувати фінансування за надані послуги.

Нагадаємо, минулого року в Україні понад 3300 медичних закладів уклали договори з НСЗУ за Програмою медичних гарантій. Із них 2465 медустанов – це комунальні заклади, а також понад 500 лікарів-ФОПів і майже 300 приватних клінік. Із їхнім детальним переліком можна ознайомитися за цим посиланням, а з переліком послуг, які там надають безкоштовно, – тут.

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