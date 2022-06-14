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Ще три медзаклади Львівщини зможуть укладати угоди з НСЗУ

Ольга Денисяка

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Під час сесії 14 червня депутати Львівської обласної ради проголосували за перетворення трьох комунальних медичних закладів облради на комунальні некомерційні підприємства. Це означає, що тепер ці заклади зможуть укладати угоди з Національною службою здоров’я України та отримувати додаткове фінансування. Про це повідомляє Львівський портал.

Мова йде про «Львівське обласне патологоанатомічне бюро», «Будинок дитини №1 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки», та «Будинок дитини №2 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки».

Відповідно до рішення депутатів, ці комунальні заклади мають стати комунальними некомерційним підприємствами. Це дасть змогу їм укладати угоди на пакети послуг з Національною службою здоров’я України та отримувати фінансування за надані послуги.

Нагадаємо, минулого року в Україні понад 3300 медичних закладів уклали договори з НСЗУ за Програмою медичних гарантій. Із них 2465 медустанов – це комунальні заклади, а також понад 500 лікарів-ФОПів і майже 300 приватних клінік. Із їхнім детальним переліком можна ознайомитися за цим посиланням, а з переліком послуг, які там надають безкоштовно, – тут.

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