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Ексчиновниця очолила заповідник «Стільське городище» на Львівщині

Ольга Денисяка

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Очільницею комунального закладу «Історико-культурний заповідник «Стільське Городище» стала ексчиновниця Миколаївської РДА Ірина Іваночко. Відповідне рішення ухвалили депутати Львівської обласної ради під час сесії 14 червня, передає кореспондент Львівського порталу.

Напередодні Ірина Іваночко перемогла у конкурсі на цю посаду. До конкурсу були допущені двоє кандидатів – Ірина Іваночко та Руслан Коропецький. Кожен із них представив перспективні плани розвитку установи. Опісля заслуховування програм та обговорення конкурсна комісія прийняла рішення визнати переможцем конкурсу Ірину Іваночко.

Остаточне рішення прийняли депутати Львівської облради під час засідання сесії 14 червня. «За» те, щоб Ірина Іваночко очолила комунальний заклад «Історико-культурний заповідник «Стільське городище» проголосували 58 обранців.

Раніше директором «Стільського городища» був археолог Орест Корчинський. Він у конкурсі на цю посаду участі не брав.

Довідково:

Ірина Іваночко навчалася у вищому державному музичному інституті ім. М. Лисенка, ЛРІДУ Національної академії державного управління при Президентові України. Працювала на різних посадах у Миколаївській районній державній адміністрації, з них 15 років очолювала відділ культури, молоді та спорту.

Також була депутаткою Миколаївської міської ради IV-V скликань (голова комісії з питань культури, освіти, молоді та спорту). Зараз працює викладачем та концертмейстером Миколаївської дитячої школи мистецтв.

Додамо, що «Стільке Городище» – пам’ятка археології національного значення. Вказане місце засноване у VII столітті та до 993 року було столицею Білої Хорватії, опісля — входило до Руської держави, а відтак має історичне значення.

У 2015 році «Стільке Городище» стало історико-культурним заповідником.

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